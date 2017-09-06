Москва, 7 сентября, 2017, 02:15 — ИА Регнум. В Европе дипломатическое имущество России пока не трогали, но ситуация в США может стать казусом для пересмотра положения. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог Александр Рар.

Дядя Сэм

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«Ведётся информационная и пропагандистская война: это мелкие пакости, которые делаются для того, чтобы вывести противника из какого-то спокойного состояния, — отметил политолог. — Европейцы пока молчат, а вдруг будут повторные действия в других странах против российской собственности? Есть судебные иски против российского государства за разные старые времена. Пока в Европе дипломатическое имущество не трогали, но это может стать казусом для того, чтобы кое-кто стал пересматривать положение. Это игра на унижение своего противника».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что действиям американских властей, которые фактически захватили российскую дипломатическую собственность на территории США, нет оправдания. На видео удалось заснять, как сотрудники ФБР проводят обыски от подвалов до чердаков, в том числе вскрывая даже потолочные перекрытия.