Дакка, 7 сентября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Бангладеш Дипаяна Бхаттачарья, в ближайшие недели число беженцев народности рохинджа может удвоиться, передает Reuters.

European Commission DG ECHO Рохинджа. Мьянма

По информации ООН, за последние 12 дней общее число беженцев из Мьянмы в Бангладеш составило 146 тыс. человек. Если насилие в Мьянме не будет остановлено, число беженцев скоро составит 300 тыс. человек.

По словам Бхаттачарья, такое число вынужденных переселенцев потребует от ООН дополнительных финансовых затрат на гуманитарную помощь беженцам-рохинджа на $18,8 млн.

Напомним, этнорелигиознай конфликт в Мьянме между правительственными войсками и мусульманской народностью рохинджа находится в острой стадии с конца августа.

Поводом для эскалации послужило нападение отрядов рохинджа на армейские блокпосты в штате Ракхайн. Ответные действия военных привели к гибели не менее 400 человек и огромному потоку беженцев на территорию Бангладеш.

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