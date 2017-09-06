Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 сентября, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Ураган «Ирма» атаковал восток Карибских островов — значительные разрушения нанесены островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, шторм начался в Пуэрто-Рико и скоро достигнет Доминиканской Республики, передает Reuters.

Ураган

Уже известно о первых жертвах стихии — ими стали двое граждан Франции. Французский президент Эммануэль Макрон уже прокомментировал сообщение о жертвах и разрушениях на французской территории — по его словам, ущерб от стихии «пока рано подсчитывать», он «может оказаться гораздо большим».

Слова президента Франции подтверждают фотографии и видео с мест стихийного бедствия — так, остров Сен-Бартелеми, на котором, в частности, находится вилла российского олигарха Романа Абрамовича, буквально «снесен ураганом».

Также сообщается, что разрушения на французских островах стали причиной экстренного созыва Кабинета министров Франции.

Напомним, «Ирма» является ураганом высшей, пятой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра урагана, который движется вдоль северной части Карибских островов по направлению к Флориде, достигает 295 км/ч.

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