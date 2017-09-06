Москва, 7 сентября, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Туман с ухудшением видимости до 200 м ожидается в российской столице в ночь на 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Туман

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайшие 1−3 часа с сохранением ночью и утром 7 сентября местами в Московской области и Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200−500 метров», — говорится в сообщении.

Как отметили метеорологи, на Москву идет атмосферный фронт, приближение которого сопровождается сильным дождем и ветром 12−17 м/с.

МЧС порекомендовало водителям проявлять повышенное внимание на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров на дорогах. Быть внимательнее служба спасения рекомендует и пешеходам.

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