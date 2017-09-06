Ижевск, 7 сентября, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Российский оружейник концерн «Калашников» объявил о создании нового компактного пистолета Лебедева ПЛ-15К. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает сайт «Калашников Media».

Aazbeszt Пистолет Лебедева

«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — сказано в сообщении.

Уточняется, что емкость магазина данного пистолета составляет четырнадцать патронов калибра 9×19 Парабеллум. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тысяч выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов.

Пл-15К создан на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15 и имеет с ним схожие внутренние механизмы и принципы действия автоматики.

Впервые данный пистолет был продемонстрирован на форуме «Армия-2017», который прошел в августе этого года.

Напомним, пистолет Макарова был разработан ещё в 1948 году. Он был принят на вооружение в 1951 году. До сих пор он находится на вооружении армии и правоохранительных органов.