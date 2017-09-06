Вашингтон, 6 сентября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Власти США предъявили задержанному в Греции гражданину России Александру Виннику обвинения в отмывании нелегальных доходов с использованием биткоинов, передаёт 6 сентября телеканал RT.

Биткоин

Российского гражданина обвиняют в отмывании цифровой валюты, сговоре с целью легализации средств и создании платформы для незаконных финансовых операций.

Как утверждает обвинение, на документы которого ссылается телеканал, Винник не зарегистрировал биржу BTC-e в Сети по расследованию финансовых преступлений министерства финансов США (FinCEN). Якобы таким образом он избежал контроля со стороны американских властей и воспользовался ситуацией для отмывания цифровой валюты, полученной, по данным следствия, мошенническим путём.

Обвинение в сговоре связывается с тем, что Винник и его коллеги-менеджеры якобы «знали и принимали» тот факт, что они «создают платформу для отмывания денег по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник был задержан 25 июля возле города Салоники в Греции, где он находился на отдыхе, по запросу властей США. В его гостиничном номере на курорте Халкидики были обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты. Российского гражданина подозревают в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. Сам Винник вины не признаёт.