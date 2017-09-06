Барселона, Испания, 6 сентября, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Парламент Каталонии большинством голосов принял закон о проведении референдума по вопросу независимости региона. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает AFP.

Pere prlpz Демонстрация за независимость Каталонии

Согласно этому закону, плебисцит по вопросу независимости можно будет провести 1 октября.

Правительство Испании уже заявило, что считает этот закон незаконным и оспорит документ в Конституционном суде.

За законопроект проголосовали депутаты двух партий, составляющих большинство в законодательном собрании Каталонии. Это партии «Вместе за да» и «Кандидатуры народного единства» — вместе у низ 72 голоса из 135. Всего в голосовании за данный законопроект участвовали 83 депутата, из которых 11 воздержались, остальные были «за».

Что касается депутатов от Народной партии, Социалистической партии Каталонии и центристской партии «Граждане», то они покинули зал заседания перед голосованием. Перед этим оппозиционные парламентарии всеми силами пытались затянуть сессию, объявляя перерыв шесть раз.

После принятия закона, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон собирается подписать декрет о проведении референдума 1 октября.