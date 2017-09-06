Москва, 6 сентября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), являющаяся дочерним предприятием «Газпром нефти», приняла решение об увеличении доли в крупнейшей нефтехимической компании Сербии HIP Petrohemija до 21%, следует из материалов «Газпром нефти».

Hip-petrohemija.com HIP Petrohemija

В августе сообщалось, что доля NIS в уставном капитале HIPP будет увеличена за счёт частичной конвертации в собственность остававшейся задолженности нефтехимической компании перед NIS. Часть задолженности, общий размер которой составлял 150 млн евро, NIS намеревалась списать.

Соответствующее решение окончательно утвердил на заседании 5 сентября совет директоров «Газпром нефти».

«Нефтяная индустрия Сербии» — одна из крупнейших вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний юго-восточной Европы. Основными направлениями деятельности компании являются разведка, добыча и переработка нефти и газа, а также реализация нефтепродуктов.

NIS принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в городах Панчево и Нови Сад суммарной мощностью переработки 7,3 млн тонн нефти в год, сеть АЗС «NIS Petrol», а также нефтебазы.

«Газпром нефть» владеет 56,15% акций компании, 29,87% принадлежат правительству Сербии, 13,98% — сербским акционерам.