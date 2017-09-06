Тирасполь, 6 сентября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Приднестровье намерено обратиться в ООН с просьбой о придании ПМР особого статуса. Об этом сообщил на открытии осенне-зимней сессии Верховного совета ПМР президент республики Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Флаг ПМР

«Это будет шагом к признанию, — продолжил Красносельский. — В мировой практике такие примеры есть. Один из них — Палестина. Она обладает в Организации Объединенных Наций особым статусом. Ее признали не все, но многие государства. Это хорошая возможность, площадка для донесения своей позиции. Такое обращение будет абсолютно справедливым. Мы существуем 27 лет. Здесь проживает 500 тысяч граждан разных национальностей. И все они не представлены в ООН. А ведь эта организация объединяет именно нации, а не государства», — подчеркнул Вадим Красносельский.

Он напомнил, что в ответ на инициативу Молдавии поднять в ООН вопрос о выводе российских миротворцев из ПМР, Тирасполь поправил Москву представить в ООН интересы Приднестровья. В частности, вынести на эту же сессию ассамблеи ООН вопрос об осуждении одностороннего блокирования Приднестровья Молдавией и применения ограничительных мер против многонационального народа Приднестровья. «Второй вопрос — создание на базе ООН переговорной площадки. Надо двигаться вперед. Если мы наблюдаем, что старые формы переговорного процесса не срабатывают, то надо искать новые формы, иначе мы будем топтаться на месте. Приднестровье это не устраивает. Нам важно, чтобы нас слышали. Старые формы себя, конечно, не изжили, но наравне с ними надо искать и использовать и новые», — считает Вадим Красносельский.

Он напомнил о роли контактов с законодателями других стран. «Надо использовать все возможные площадки для донесения нашей позиции. Главное, эту самую позицию не менять», — уверен президент. Знаковым Красносельский назвал недавнее единогласное голосование Госдумы РФ в поддержку Приднестровья. «Мы можем отстоять независимость в любом международном суде. У нас есть все, чтобы быть признанным государством», — уверен Вадим Красносельский.

Говоря о позиции соседней Молдавии, президент обратил внимание, что у молдавских властей единая позиция насчет блокады Приднестровья, в частности насчет установления совместного молдавско-украинского контроля на приднестровско-украинской границе. «[Президент Молдавии] господин Додон поддержал эту инициативу, говоря, что у единого государства должна быть единая граница. Но единого государства нет и не будет», — резюмировал глава государства.