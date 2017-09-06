Душанбе, 6 сентября, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Таджикистанцы получили СМС-сообщения с призывом уважать национальную одежду. В мобильные операторы подтверждают, что получили письмо от Комитета по делам женщин и семьи, где предложено делать рассылку абонентам сообщений следующего содержания: «Уважайте национальную одежду», «Давайте соблюдать национальные традиции», «Ношение национальной одежды обязательно!», пишет сегодня, 6 сентября, ИА «Азия-Плюс».

Prince Roy Девушки Душанбе

"Наша задача соединять людей, информировать, но как это будет в данном случае, пока не решено», — цитирует слова сотрудников одной из мобильных компаний интернет-издание.

В Комитете подтвердили это предложение. По словам его представителя Акмала Олимшоева, комитет таким образом планирует активизировать кампанию по пропаганде национальной одежды.

«Мы отправили официальные письма руководству компании «Таджиктелеком» и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона «Об упорядочении традиций и обрядов», который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры — знать государственный язык и носить национальную одежду», — говорит представитель комитета Махбуба Азимова.

Напомним, что комитет по делам женщин и семьи регулярно выступает с различными инициативами, касательно внешнего вида граждан. Так в июле 2017 года по стране прошла волна рейдов активистов, которые пытались убедить женщин на рынках, в швейных цехах, кафе и прочих заведениях отказаться от ношения мусульманского платка, который чужд таджичкам. В качестве альтернативы предлагается повязывать платок по-таджикски — сзади, не закрывая лицо и шею, а также в целом рекомендуется отдавать предпочтение национальной таджикской одежде.

О намерении в ближайшее время предложить носить национальную одежду госслужащим рассказали в министерстве культуры Таджикистана, где добавили, что уже имеются эскизы, которые будут представлены после согласования с другими ведомствами.

Кампания по борьбе с религиозным внешним видом проходит уже на протяжении нескольких лет с подачи президента страны. В августе был принят предложенный им пакет поправок в закон об упорядочении традиций и обрядов, один из пунктов которого касается обязательной защиты национальной одежды, в частности, речь о ст. 14 прим. 1 в главу 4 «Обязанности физических и юридических лиц при проведении свадеб и мероприятий». О будничной же одежде там ничего не сказано. Тем временем отделы ЗАГС уже уведомляют посетителей, что в их здания запрещено входить в хиджабах.

Читайте также: Снимите это немедленно! Таджикские власти борются с паранджой