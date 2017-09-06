Вашингтон, 6 сентября, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Заместитель главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Стенли Фишер подал в отставку. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба ФРС США.

Стенли Фишер

Регулятор не назвал каких-то причин, по которым Фишер решил уйти в отставку. Сам экономист заявил, что причины его отставки носят личный характер.

Напомним, Фишер стал заместителем главы ФРС в 2014 году. Уже тогда ему было 73 года. Срок его полномочий в качестве члена совета управляющих завершался в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 ФРС приняла решение сохранить базовую ставку на уровне 1−1,25%.

В июне этого года регулятор принял решение повысить ставку.