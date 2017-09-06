Оттава, 6 сентября, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Канада рассматривает возможность покупки у Австралии 18 подержанных истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения F-18 Super Hornet, согласно заявлению министерства обороны Канады, 6 сентября сообщает Reuters.

Dodmedia.osd.mil Истребители F-18 Super Hornet

«В свете того, что Австралия недавно уведомила всех союзников о продаже своих самолётов (Super Hornet), Канада направила делегацию, чтобы проверить их состояние», — заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан.

Глава оборонного ведомства добавил, что пока рано делать какие-либо выводы. Саджан заявил, что Канаде требуется временная замена из 18 самолётов до того момента, пока Канада не проведёт открытый тендер, чтобы заменить устаревшие истребители CF-18 Hornet. Этот процесс может занять пять лет.

Напомним, ранее Канада планировала заказать у компании Boeing 18 новых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet, однако в июне 2017 года переговоры были приостановлены.

В 2010 году власти Канады заявили, что готовы приобрести 65 американских истребителей F-35, но позднее пересмотрели своё решение.

В преддверии выборов в октябре 2015 года премьер-министр Канады Джастин Трюбо выступил с обещанием отказаться от покупки истребителей F-35, заявив, что их стоимость слишком высока. С тех пор правительство Канады смягчило свою позицию. Истребители F-35 смогут принять участие в открытом тендере.