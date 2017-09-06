Киев, 6 сентября, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Украина направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности Текеде Алеме с изложением позиции Киева по вопросу возможного развёртывания миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в своём аккаунте в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция Украины

«Довели до сведения генерального секретаря и главы Совета Безопасности ООН позицию Украины касаемо миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Дипведомство опубликовало копию краткого обращения к генсеку ООН и председателю Совбеза и приложенный к нему комментарий МИД Украины, датированный 5 сентября.

В документе, в частности, указывается, что «любое международное миротворческое присутствие может быть развёрнуто только с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, после обеспечения вывода всех оккупационных сил и их наёмников с территории Украины и обеспечения надёжного контроля над украино-российской границей».

Киев также не намерен согласовывать вопрос о введении миротворцев с Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме этого, украинская сторона требует, чтобы в составе миротворческого контингента не было граждан России.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Ранее с этой инициативой уже выступала украинская сторона.

В соответствии с российским предложением, миротворческий контингент должен находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях, а его функция должна заключаться только в обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом размещение сил ООН возможно лишь после отвода вооружений и согласования данного вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками.

В тот же постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко не исключил, что украинская сторона может направить в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции. По его словам, другим вариантом является «работа на базе российского проекта», однако это «не означает, что там всё должно остаться так, как они написали».