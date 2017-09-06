Вашингтон, 6 сентября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности о дополнительных мерах по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Официальный Вашингтон утверждает, что лидеры США и КНР признали существующую стратегию поведения КНДР опасной для всего мира и противоречащей интересам народа Северной Кореи.

По версии представителей Белого дома, президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин осудили действия КНДР как провокационные и дестабилизирующие весь регион.

Стоит отметить, что официального подтверждения данных договоренностей со стороны Пекина пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР 3 сентября опубликовала заявление об успешном испытании водородного боезаряда, пригодного для оснащения им межконтинентальных баллистических ракет.

По последней информации, 6 сентября президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на действия Пхеньяна, однако подчеркнул, что не считает этот вариант предпочтительным.