Москва, 6 сентября, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Мэрия Москвы отказала в проведении 8 сентября пикета в поддержку мусульман-рохинджа у посольства Мьянмы. Об этом сегодня, 6 сентября, пишут «Ведомости».

ReflectedSerendipity Мьянма

Сообщается, что по замыслу организаторов в пикете у здания посольства Мьянмы в Москве должны были принять участие до 200 человек. Однако в префектуре Центрального административного округа организатору пикета Арслау Хасавову отказали.

Власти объяснили свое решение тем, что заявление было подано с нарушениями, в документе не была прописана цель пикета. Кроме того, в префектуре указали, что у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской недостаточна места для публичного мероприятия: проведение пикета на узком тротуаре будет мешать пешеходам и автомобильному движению.

Кроме того, в префектуре указали, что столь массовый пикет может ограничить доступ москвичей к государственным учреждениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября у здания посольства Мьянмы прошел несанкционированный митинг в поддержку мусульман-рохинджа.

Напомним, в последнее время в Мьянме, в штате Ракхайн обострилась застарелый конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты хотят создать собственное государство на территории штата Ракхайн.