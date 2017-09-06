Вашингтон, 6 сентября, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Подготовленный США проект резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее предусматривает введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По информации агентства, Вашингтон также предлагает заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, американская сторона намерена представить свой проект на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится 11 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают нецелесообразным прекращение поставок российской нефти в Северную Корею.

«Президент неоднократно, в том числе на пресс-конференции в Пекине, говорил о том, что объёмы экономического взаимодействия и поставок нефти и нефтепродуктов в Корею находятся на ничтожном, мизерном уровне. Поэтому в данном случае вряд ли целесообразно говорить об этом. Там никаких значительных количеств нет», — сказал Песков.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во Владивостоке заявил, что одними лишь санкциями и давлением на КНДР кризис на Корейском полуострове разрешить не удастся, и необходимы политико-дипломатические инструменты.