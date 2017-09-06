Киев, 6 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Новый постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин считает необходимым сократить число пунктов пропуска на границе полуострова с Украиной, передаёт 6 сентября издание «Украинские новости».

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

На сегодняшний день на границе действует три пункта пропуска — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». По мнению представителя президента Украины, пункт «Чаплинка» должен быть закрыт.

«Зачем нам содержать два пункта пропуска — «Каланчак» и «Чаплинка» — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска», — сказал Бабин на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей проголосовали за выход из состава Украины. Новые власти в Киеве, пришедшие в результате государственного переворота, не признали волеизъявления жителей Крыма.

В июне 2017 года стало известно, что Пётр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть статус Крыма на уровне изменений в Конституции Украины.

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