Кабул, 6 сентября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Трое грузинских военнослужащих ранены в Афганистане в результате атаки смертника-террориста, сообщает министерство обороны Грузии.

U.S. Marine Corps Грузинские солдаты отправляются в Афганистан

По информации грузинского военного ведомства, инцидент произошел на территории авиабазы «Баграм».

Трое получивших ранения грузинских военных помещены в госпиталь базы военной авиации. Один из них, старший лейтенант Ивери Буадзе, находится в тяжелом состоянии и нуждается в операции.

«Состояние одного из раненных, старшего лейтенанта Ивери Буадзе тяжёлое. В настоящее время ему проводят операцию в госпитале базы «Баграм», — сообщается на сайте минобороны Грузии.

Стоит отметить, что ранее Tolo News сообщало о том, что террорист-смертник осуществил атаку на базу «Баграм» в Афганистане и ранил при этом трёх гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта 2016 года на территории 4-й механизированной бригады в Вазиани торжественно проводили в Афганистан военнослужащих 52-го батальона 5-й пехотной бригады, взвода Национальной гвардии и усиленной роты 42-го батальона 4-й механизированной бригады ВС Грузии.

По словам провожавшего военных президента Грузии Георгия Маргвелашвили, они отправились в Афганистан защищать мир во всем мире и некие интересы Грузии в частности.