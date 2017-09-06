Москва, 6 сентября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Информация о готовящихся изменениях стандарта государственных автомобильных номерных знаков в России, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе МВД России.

Александр Мотин Российский автомобильный номер

«В настоящее время никаких изменений стандартов не планируется и не обсуждается», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил о том, что после президентских выборов 2018 года в России могут произойти радикальные изменения формата автомобильных номеров.

В частности, как отмечалось, правительство планирует убрать из номеров цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до четырёх, а также оснастить номерные знаки электронными чипами.

По сведениям источников, такая мера обсуждается в связи с тем, что число автомобилей в стране постоянно растёт и существующая система номерных знаков не справляется с этим, в ряде субъектов возникла нехватка номерных комбинаций.