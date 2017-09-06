Бонн, Германия, 6 сентября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России (ПКР) выполнил почти все критерии, предъявленные Международным параолимпийским комитетом (МПК), прокомментировал продление отстранения ПКР вице-премьер России Виталий Мутко сегодня, 6 сентября.

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Мутко сказал, что МПК оценил работу российского комитета, обеспечив параспортсменам возможность квалификации под нейтральным флагом.

«Необходимо дальше работать в этом направлении», — добавил вице-премьер.

Противоположное мнение высказал депутат Госдумы и глава комитета по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв. Он выразил сожаление по решению МПК и сказал, что оно было политически мотивированным.

«Мы поправили даже Уголовный кодекс, но при этом паралимпийцев не пускают — это беспредел», — добавил Дегтярёв.

Официальная позиция российского комитета была опубликована в опубликованном пресс-релизе. ПКР поблагодари рабочую группу МПК за совместную работу. ПКР расценивает результаты совместной работы, как важный шаг на пути восстановления членства в МПК.

Также решение о продлении отстранения ПКР прокомментировал капитан национальной сборной по следж-хоккею Дмитрий Лисов. Следж-хоккеисты не успели выступить в отборочных матчах и не примут участие в Параолимпиаде-2018.

«Обидно, хоть и ожидаемо это было, но надежда теплилась в душе, и от этого грустно», — сказал Дмитрий Лисов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября Международный параолимпийский комитет продлил отстранение Параолимпийского комитета России. Таким образом, российская параолимпийская сборная может не принять участие в Параолимпидае-2018 в Пхёнчхане.

Отметим, что допуск к квалификации под нейтральным флагом российская сборная получила не для всех видов спорта. Параспортсмены смогут принять участие в соревнования по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду.

Напомним, что ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года. Год назад параолимпийская сборная была отстранена от летних Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.