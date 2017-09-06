Вашингтон, 6 сентября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, ранее не исключавший военного ответа на действия КНДР, заявил 6 сентября, что военный вариант не является предпочтительным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Такой ответ Дональд Трамп дал на вопрос одного из представителей СМИ о вероятности военного воздействия на Северную Корею.

«Это не является предпочтительным вариантом, но мы посмотрим, что будет дальше», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявлений КНДР об успешном испытании водородной бомбы, пригодной для использования в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий, включая военный.

Кроме того, США готовы к полному разрыву торговых контактов со странами, сотрудничающими с Северной Кореей.

При этом 6 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал министру обороны Японии продолжать расширение возможностей противоракетной обороны этой страны.