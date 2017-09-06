Москва, 6 сентября, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Жить стало лучше, жить стало веселее. Настолько весело, что даже принципиальные деловые споры мы можем позволить себе переводить в форму разухабистого капустника — с шуточками и прикольными видеороликами. 5 сентября транспортная компания «Транснефть» опубликовала на своем сайте официальное заявление пресс-службы, которому, возможно, суждено войти в историю деловых споров в современной России.

Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Брокер

По сути, речь там идет о негативном отношении к решению Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы, который в конце августа в споре с трубопроводной монополией на 66,5 млрд руб. поддержал Сбербанк.

Что, казалось бы, стоит ожидать от такого пресс-релиза? Разбора полетов (ну то есть суда), аргументации проигравшей стороны (ну то есть «Транснефти»)… А вот и нет. В пресс-службе солидной компании решили продемонстрировать владение компьютером. В текст вставлены ролики из голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит». Легким движением мозга каламбуристов из «Транснефти» обидчик компании назван «волком с Вавилова-стрит» (именно на этой улице находится центральный офис Сбербанка). Получается, «Транснефть» живет настолько хорошо, что на них работают Мартин Скорсезе (режиссер фильма «Волк с Уолл-стрит») и Леонардо Ди Каприо (исполнитель главной роли). Правда, сами Мартин и Леонардо, скорее всего, об этом не знают.

Детали спора между «Транснефтью» и «Сбербанком», который «Транснефть» проиграла, вряд ли будут интересны широкой публике. В отличие от фильма Скорсезе, который как раз весьма популярен. Видимо, на это и рассчитывали авторы пресс-релиза, сопроводив свои тезисы видео. А может, сам образ, созданный Леонардо Ди Каприо, им чрезвычайно близок. Напомним, что герой фильма без видимого труда зарабатывает огромные деньги и тратит их самыми задорными способами — кокаин, вечеринки, полеты на курорты и так далее. Возможно, креативщикам из «Транснефти» это напомнило что-то свое, корпоративное. Не знаем. Софитов не держали.

Важно другое. В наши дни стремление выглядеть «вечно молодым» принимает совсем уже нездоровые формы. Солидные дяденьки в солидных костюмах начинают, выражаясь молодежным сленгом, «хайпить». И «Транснефть», добиваясь неизвестно чьего сочувствия, украшает пресс-релизы видеороликами, шутит про «Вавилова-стрит» и пишет, что у банков нет другой стратегии, чем «брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман» (тоже позаимствованная из фильма цитата). Короче, «претензии мутятся, видосы крутятся». Не поняли, откуда фраза? А вот в «Транснефти» наверняка понимают.

Одно плохо: в погоне за прикольными формами самовыражения суть дела теряется, а результат может быть нулевой. Впрочем, крупнейшая транспортная монополия, ведущая дела по всему миру, может пойти дальше в своем стремлении потешить народ честной. И зачитать на камеру такой, например, текст:

«На фиг вас, на фиг ваши претензии

С вашим послушным Девятым судом.

Лучше я буду писать пресс-релизы,

Чем расстанусь с вашим баблом».

Это, если кто не узнал, парафраз финала рэп-баттла Оксимирона и Гнойного. События, которое все в том же стремлении быть вечно молодыми раздули до всероссийских масштабов и зацитировали даже солидные деятели культуры. Они тоже хотят быть прикольными и современными. Как и «Транснефть».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:

«ТРАНСНЕФТЬ» ПРИКРЫЛА СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ФИГОВЫМ ЛИСТКОМ

Анатолий АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации региональных банков «Россия»:

«Такое заявление, которое позволила себе сделать «Транснефть», несолидно для столь крупной компании с мировым именем. С правовой точки зрения претензий к Сбербанку по договору быть не может. Он предложил услуги, которые существуют на рынке и законодательно не запрещены. Кроме того, по другую сторону на переговорах и на заключении сделки принимала участие не какая-то «живопырка», а крупный игрок — «Транснефть». Очевидно, что юристы транспортной монополии, которые готовили договор со Сбербанком, должны были понимать его содержание и видеть все риски, связанные с его реализацией. Поэтому «Транснефти» нужно не на суд пенять, а на своих специалистов, которые отвечали за подготовку договора и несли его на подпись своему руководству. Заявление «Транснефти» — это фиговый листок, которым компания хочет прикрыть непрофессиональные действия лиц, участвовавших в переговорном процессе и отвечавших за договор со Сбербанком».

Павел МЕДВЕДЕВ, финансовый омбудсмен:

«Конечно же, некоторые заявления относительно банков в целом трудно опровергать, но не в случае с такой могучей компанией, как «Транснефть». Одно дело, когда в кредитную организацию обращается рядовой гражданин, который порой не может критически осмыслить даже относительно простой договор, например на потребительский кредит. И совсем другое — когда стороной в споре выступает такой колосс, как «Транснефть», где работает целая юридическая служба и куча других специалистов, которые должны были изучить контракт. И в частности риски, которые он несет».

Евгений БУШМИН, заместитель председателя Совета Федерации РФ:

«Подобное заявление выглядит, мягко говоря, несколько по-детски: «жирные коты», «волки с Уолл-стрит». Но на самом деле всё совершенно не так. Есть финансовый рынок, где установлены правила, по которым ты либо играешь за свои деньги, либо являешься посредником на деньги другого. При последнем варианте ты должен четко выполнять указания клиента. И всё, что происходит в это время, будь то обвал курса, банкротство предприятий, должен учитывать сам игрок. Задача же посредника — четко выполнять те указания, который дает клиент. В данной ситуации произошло именно это. Никакой ответственности Сбербанк на себя не брал, работал четко по указаниям клиента. А то, что клиент оказался под валютным риском, за это Сбербанк точно ответственности не несет. Много не зависящих от банка событий произошло в том же 2014-м. Нынешнее заявление «Транснефти» сделано не для рынка, а для непосвященных людей. Такая реакция компании очевидна».