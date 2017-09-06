Вашингтон, 6 сентября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США.

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«Ещё с прошлой недели есть очень серьёзные слухи, что он уходит, а она займёт его должность», — сказал один из собеседников издания.

Основанием для подобных предположений служат редкие появления Рекса Тиллерсона на публике в последнее время. Как отмечается, глава Госдепартамента даже не выпустил заявления по новому ядерному испытанию в КНДР.

Тем временем Никки Хейли активно комментирует ключевые для американской внешней политики вопросы. Постпред США не только сделала заявление по Северной Корее, но и выступила с критикой ядерной сделки с Ираном.

В Госдепартаменте изданию сообщили, что госсекретарь в настоящее время находится в Техасе, пострадавшем от урагана «Харви», но при этом исполняет все свои рабочие обязанности.

Напомним, несколькими днями ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп недоволен работой Рекса Тиллерсона. В частности, было отмечено расхождение в позициях главы Белого дома и госсекретаря по политике США в отношении Афганистана и Кубы.

Собеседники, близкие к Трампу, заявили изданию, что будут удивлены, если Тиллерсон останется на своем посту после января 2018 года, когда исполнится ровно один год президентства Трампа. При этом они намекнули, что его отставка может наступить намного раньше.

Позднее в Белом доме опровергли данную информацию, заявив, что госсекретарь Рекс Тиллерсон «остаётся доверенным и крайне ценным членом президентского кабинета и команды по вопросам национальной безопасности».

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