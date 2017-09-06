Нарьян-Мар, 6 сентября, 2017, 20:48 — ИА Регнум. После визита полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова в Заполярный район Ненецкого автономного округа органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении главы районной администрации Олега Холодова. Причина столь серьезной реакции правоохранительных структур — беспрецедентный срыв сроков исполнения муниципального контракта по строительству школы в поселке Красное.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. (фрагмент). 1897

Как стало известно ИА REGNUM, помимо главы администрации муниципального района «Заполярный», фигурантами дела стали и другие должностные лица администрации муниципального образования. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Расследованием занимается Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, районные чиновники, достоверно зная, что строительно-монтажные работы на объекте не завершены и ввод его в эксплуатацию подрядчиком не обеспечен, не приняли мер к расторжению муниципального контракта и заключению нового соглашения на достройку школы. Этим они нарушили права несовершеннолетних, вынужденно обучающихся в помещениях старого здания школы, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности.

Новое здание школы на 300 мест в поселке Красное начали строить еще в 2012 году. Подрядчиком муниципального контракта стало ООО «Леро» (Архангельск). Образовательное учреждение стоимостью 433 млн рублей планировалось сдать в эксплуатацию в декабре 2014 года. Но до настоящего времени строительно-монтажные работы на объекте не завершены, и школа в эксплуатацию не принята.

В начале августа 2017 года в отношении генерального директора ООО «Леро» Романа Мозголина было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в бюджет РФ в размере более 30 млн рублей.

21 августа текущего года в поселок Красное приехал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Вместе с чиновниками и строителями он осмотрел помещения школы: столовую, спортивный зал, учебные классы. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате полпредства, в ходе совещания на объекте было констатировано, что за время затянувшейся стройки целый ряд помещений в школе оказались непригодны для использования и требуют проведения ремонтных работ.

Например, нужно заменить деревянные полы в спортзале, необходим ремонт кровле, не продумана организация водоснабжения школы, не подготовлена техническая документация на ввод объекта в эксплуатацию школы, найден и ряд других существенных недоработок.

«Полпред констатировал отсутствие надлежащего контроля за проектированием, качеством строительства важного социального объекта. Обратил особое внимание на отсутствие мер реагирования со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» по отношению к недобросовестному подрядчику», — отметили в аппарате полпредства.

Николай Цуканов потребовал от должностных лиц, чтобы школа была сдана в эксплуатацию не позднее 30 сентября 2017 года. По поручению полпреда постоянный контроль за ходом работ осуществляется непосредственно главным федеральным инспектором по Ненецкому автономному округу, уполномоченными должностными лицами администрации и прокуратурой НАО.

В настоящее время на объекте возобновлены строительные работы, ряд помещений уже подготовлен для начала школьных занятий.