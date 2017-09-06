Владивосток, 6 сентября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует встречаться с кем-либо из руководства Корейской Народно-Демократической Республики, находясь на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин перед началом заседания президиума Государственного совета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока. Владивосток, 6 сентября 2017 года

Журналисты спросили Пескова: планирует ли Владимир Путин или кто-либо, представляющий российские власти, встретиться с экономическими представителями КНДР.

«Я, честно говоря, не в курсе — я в первый раз от вас слышу», — ответил Песков.

«Единственное, что вам могу сказать — по линии президента мы не располагаем такой информацией. Каких-либо контактов с какими-то представителями Северной Кореи у президента не запланированы», — добавил Песков.

Напомним, ранее сегодня Песков заявил, что Россия не будет прекращать поставки нефти в Северную Корею. Он пояснил, что поставки эти настолько ничтожны, что на них не стоит обращать внимание.

Идея давления на Северную Корею за счёт сокращения поставок энергоносителей, которые за последний год и так уменьшились в разы, всё активней продвигается западными политиками. В то же время эксперты констатируют, что многочисленные международные торговые санкции никаким образом не сдерживают Пхеньян в его стремлении создать мощный арсенал ядерного оружия.