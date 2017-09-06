Кострома, 6 сентября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В Костромской области готовятся оцифровать архивные фонды времен Великой Отечественной войны, об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора области. За 2 месяца ответственным лицам предстоит продумать все моменты, связанные с переводом документов в электронный вид. Планируется, что в оцифровке документов будут задействованы образовательные учреждения и вузы области.

Цитата из к/ф «Летят журавли». Реж. Михаил Калатозов. 1957. СССР Последние минуты

Перевод в цифровой вид поможет внести документы в общую базу данных, с помощью которой родные смогут узнать о судьбах родственников в военные годы. Сейчас сведения о гибели и пропаже без вести за 1941−1945 годы и поименные списки мобилизованных хранятся в местных комиссариатах.

«Это очень важная работа. Поскольку мы сохраняем память для будущих поколений. Оцифрованные документы могут храниться вечно. И самое главное — доступ к ним получит каждый. Внуки и правнуки костромских фронтовиков получат возможность узнать информацию о своих победителях, не обращаясь с запросами в военные комиссариаты и архивы», -прокомментировал идею губернатор Сергей Ситников.

Справка: в 2016 году в Костромской области было проанализировано 150 заявлений на счет установления судеб погибших бойцов, информация по 53 заявкам не была обнаружена в базе данных «Мемориал».

Недавно прокуратура Костромской области отстаивала права труженицы тыла Великой Отечественной войны в суде. Пенсионный фонд вычеркнул годы работы в тылу из трудового стажа пенсионерки, и на основании этого сократил ей пенсию.

Во время работы в колхозе с 1941 по 1945 годы женщине было 12 лет, по утверждению сотрудников пенсионного фонда, трудовой стаж может начисляться только по достижении 15 летнего возраста.

«В данном случае речь идет о включении в трудовой стаж гражданина периодов работы в годы Великой Отечественной войны с 12-летнего возраста на основании свидетельских показаний. Стоит отметить, что трудовое законодательство как ранее, так и сейчас, предусматривает отсчет трудового стажа по показаниям свидетелей с общеустановленного трудоспособного возраста, не ранее чем с 15 лет. Исходя из этого, пенсия гражданину назначена в соответствии с нормами пенсионного законодательства и выплачивается согласно установленному графику, — прокомментировал свои действия Пенсионный фонд.

В итоге, действия Пенсионного фонда признаны незаконными.