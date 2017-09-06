Калуга, 6 сентября, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В Калуге депутаты Городской думы встретились с депутатом Государственной думы РФ от Калужской области Александром Авдеевым. На встрече обсуждалась реализация программы «Формирование комфортной городской среды».

Пресс-служба городской думы Калуги Встреча депутатов Городской думы с депутатом Государственной думы РФ от Калужской области Александром Авдеевым

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, в настоящее время работы по благоустройству идут на 75 объектах, принято 3 отремонтированных двора. В 12 дворах работы выполнены на 98%, после получения урн, скамеек и малых архитектурных форм, работы в этих дворах будут завершены.

Экономия от проведения конкурсных процедур составила 2,4 млн. рублей. За счёт этих средств решено обустроить детскую площадку во дворе домов № 6 и 8 по улице Мстихинской. В полном объёме работы по программе планируется завершить к 1 октября.

На участие в программе «Городская среда» 2018 года подано 98 заявок, их них 58 — дворы, не вошедшие в программу в текущем году. Поступила только одна заявка на благоустройство общественных зон, касающаяся благоустройства территории прилегающей к пруду на улице Пухова.

Депутат Александр Одиночников поднял вопрос о действиях ряда подрядчиков, которые уже в течении недели не заходят на объекты и могут не уложиться в установленные сроки.

Начальник управления городского хозяйства взял вопрос на контроль, если подрядчики в ближайшее время не приступят к работам, их будут ждать жёсткие штрафные санкции.

«Депутатский корпус постоянно контролирует ход реализации программы «Городская среда», — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — многие подрядчики выполняют работы качественно и в срок, например на высоком уровне были проведены работы по благоустройству дворов по улице Московской и в микрорайоне Кубяка, если бы все подрядчики так работали, то программа была бы выполнена досрочно. Но, к сожалению, есть среди подрядных организаций и аутсайдеры, те кто явно переоценил свои силы и взял слишком много объектов».

«Программа «Городская среда» в Калуге реализуется в целом успешно, — отметил депутат Государственной думы Александр Авдеев, — несмотря на некоторые трудности и отставание от графика, работы на большинстве объектов ведутся в хорошем темпе. Изначально Калужская область не была включена в федеральную программу по созданию комфортной городской среды. Но, благодаря усилиям губернатора Анатолия Артамонова, в наш регион, хоть и с задержкой поступили средства из федерального бюджета. Сейчас депутатскому корпусу и городской управе необходимо приложить все усилия для успешного завершения программы, очень важно также обеспечить надлежащее качество ремонтных работ и привлечь жителей города к участию в программе 2018 года».