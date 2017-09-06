Москва, 6 сентября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Доклад Экспертного института социальных исследований, описывающий предварительные подходы к качественному анализу предстоящих 10 сентября выборов, был опубликован в среду, 6 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По мнению специалистов ЭИСИ, Единый день голосования 10 сентября станет настоящим стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий.

Большое внимание в докладе уделяется новеллам российского избирательного законодательства, которые снижают до минимума издержки для избирателя на участие в голосовании, включая издержки на регистрацию и поиск информации о месте, дате и порядке проведения. В частности, отмена открепительных удостоверений даст возможность воспользоваться правом голоса всем, кто работает и учится вдали от дома.

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Комментируя работу специалистов ЭИСИ, президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев отметил, что доклад отвечает на вопрос, которым озабочены все эксперты.

«Смысл явки и ситуация с явкой очень просты. Явка в России находится в общемировом тренде. Во всем мире явка падает, особенно она низкая, если выборы не являются выборами национального масштаба. Например, на последних выборах мэра Нью-Йорка явка составила 24%. И, кроме того, в каждом регионе есть свои особенности, разные явочные традиции. Где-то явка традиционно высокая, как на Кавказе и в Кемеровской области, где-то низкая, как в Свердловской области и Москве, и нынешняя явка находится в рамках среднерегиональных значений по стране», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В ходе выборов избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 выборов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

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