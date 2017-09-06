Минск, 6 сентября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за период с начала действия «школьного перемирия» сократилось на 67%. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Трёхсторонней контактной группы по Украине 6 сентября в Минске.

Александра Майер ИА REGNUM В школу

«На предыдущей встрече участники контактной группы подтвердили свою приверженность прекращению огня в связи с началом учебного года. Теперь, две недели спустя, хотелось бы обратить внимание на изменение ситуации на местах», — сказал Сайдик.

Он отметил, что, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, «число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, число взрывов — на 74%».

Также, по словам спецпредставителя ОБСЕ, за указанный период удалось «почти полностью удалось избежать жертв среди мирного населения».

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Напомним, 23 августа участники Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта Украине договорились о установлении очередного режима прекращения огня в связи с началом учебного года. «Школьное перемирие», которое должно иметь бессрочный характер, вступило в силу в полночь 25 августа, однако уже днем обе стороны конфликта заявили о нарушении договорённостей.

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