Симферополь, 6 сентября, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В огромной России сеть учреждений, относящихся к здравоохранению, по определению не может идти в сторону так называемого «укрупнения», только — разукрупнение, чтобы медицинский пункт или больница были везде, но нынешняя оптимизация связана не с улучшением помощи населению, а с отсутствием денег для этой сферы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

«Здесь можно в принципе ничего не обсуждать, так как «слив» нескольких учреждений в какие-то узлы связан не с улучшением медицинской помощи населению, а с отсутствием денег для этой сферы. Тем более в сегодняшней обстановке, с достаточно внятной военно-политической тенденцией», — отметил эксперт.

По его словам, то же самое не так давно было с высшими учебными заведениями, а сейчас дело естественным образом дошло до медицины.

«Суть проблемы не только в отсутствии бюджетных денег, но и в отсутствии идей. Реформа школы, по сути, закончилась внедрением никому не нужного, абсолютно лишнего 11 класса. Но скоро денег на всё будет ещё меньше, поэтому настоящие, человеческие больницы, в их привычном для нас виде, останутся только в крупных городах, куда и на подводе-то не всякий доедет», — подчеркнул Трофимчук.

Он также отметил, что ничего особенного после этого не произойдёт, просто люди постепенно начнут возвращаться к исконным методам лечения: травами, заговорами, колдовством. При этом никаких особых протестов по этому поводу не будет. И рожать люди вновь начнут так же, как раньше: в степи, в хатах, где придётся. Такое уже в России было, а значит, может повториться опять.

«С Крымом будет примерно то же самое. Но Крыму будет легче хотя бы потому, что там всё-таки относительно тепло; регион достаточно компактный, и врачам, в самом крайнем случае, не придётся лететь на вертолёте в ночную тайгу или на дальнее стойбище. Ещё раз: убедить население в том, что укрупнять — это значит улучшать, уже не удастся. У россиян в этом плане слишком большой опыт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации признали провал реформы системы здравоохранения. В частности, по информации Счётной палаты РФ, так называемая «оптимизация» в сфере здравоохранения закончилась тем, что до 2018 года в стране планируется сокращение больниц на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Это при том, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры.

Также напомним, что постоянные очереди в медучреждениях Крыма обусловлены, по мнению специалистов, критичным недостатком кадров. О существенной нехватке врачей неоднократно заявлял министр здравоохранения РК Александр Голенко.

По его словам, кадровый дефицит грозит закрытием некоторых больниц, а также сокращением и без того недостаточного персонала.

«В Республике Крым на данный момент не хватает 900 врачей. Объём работы в последние годы сильно увеличился, поэтому работа специалистов в медицинской сфере усложнилась в разы. В Крыму работает 45 тысяч человек в сфере здравоохранения, и только 120 из них приехали из других регионов РФ. Кроме того, людей не хватает для работы на скорой помощи», — отмечал Голенко.