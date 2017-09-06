Гатчина, Ленинградская область, 6 сентября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Житель Ленинградской области осужден на 23 года лишения свободы за умышленный поджог дома в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате вспыхнувшего пожара погибли восемь человек, включая двухлетнего ребёнка и престарелых людей. О приговоре ИА REGNUM сообщили 6 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

Места лишения свободы

Судом и следствием было установлено, что 19 января 2016 года 39-летний мужчина, проживавший вместе с сожительницей и ее малолетним сыном в квартире жилого дома в поселке Дружноселье, распивал спиртные напитки в компании. Поссорившись с сожительницей, он нанёс женщине и ее родственнице множество ударов руками по голове, лицу и другим частям тела, в результате чего потерпевшие упали на пол, потеряв сознание. Полагая, что они умерли от побоев, мужчина скрылся.

«Опасаясь быть разоблачённым, для уничтожения следов совершенного им преступления, заведомо зная о наличии ребенка в квартире, а также иных лиц в других квартирах, мужчина поджег дом, после чего скрылся. В результате возникшего пожара погибли двухлетний ребенок и семь человек в возрасте от 32 до 90 лет», — говорится в сообщении СКР.

Суд признал поджигателя виновным виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в, е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом), а также частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). Преступник приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в поселке Дружноселье поздно вечером 19 января 2016 года деревянный двухэтажный многоквартирный дом полностью сгорел. При первоначальном разборе завалов было обнаружено пять тел погибших, включая останки маленького ребенка (1 год и 9 месяцев). 20 января было найдено еще два обгоревших тела, а позже — останки последней из жертв. Вскоре подозреваемый был задержан и сознался в убийстве своей приятельницы и совершенном затем поджоге дома.