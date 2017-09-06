The Guardian: Путин предупреждает мир о возможной катастрофе
Пхеньян, 6 сентября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. «Путин призвал Пхеньян и Вашингтон смягчить свою риторику. Возможные новые санкции против Северной Кореи он назвал бесполезными и смешными», — пишут на страницах британской The Guardian ее корреспонденты Джастин Маккурри из Токио и Том Филипс из Пекина.
По мнению российского лидера, отмечают авторы «предлагаемые ограничения заставят многомиллионный корейский народ страдать, терпеть лишения, но не остановят ядерную программу Кима и не воспрепятствуют доведению ее до логического конца. Ким считает ядерное оружие единственным способом предотвращения угрозы со стороны США, поэтому при любом раскладе доведет начатое дело до конца».
«Путин хорошо знает корейцев, и утверждает, что они ради идеи готовы даже голодать и есть траву на газоне, лишь бы добиться задуманного. Позиция российского президента по этому и всем другим вопросам принципиальна: только мирные переговоры и дипломатические решения, — подчеркивают британские журналисты. — Путин предупредил, что «нарастающая военная истерия не может служить инструментом для решения конфликта. Повышение напряженность — это тупик, бессмыслица, которая может привести к глобальной катастрофе и потере огромного количества человеческих жизней».
«Путин напомнил о судьбе Ирака и его бывшего лидера Саддама Хусейна и заявил, что в Северной Корее тоже хорошо знают эту историю и кто в ней виноват. Именно поэтому там ни на шаг не отступят от своей программы безопасности», — сообщают авторы.
По мнению авторов, единственное государство, заинтересованное в эскалации напряженности на Корейском полуострове — США.
«Никто на самом деле не хочет, чтобы в Южную Корею вернулись стратегические (ядерные) ракеты Вашингтона, — приводится в статье мнение профессора Корейской Национальной дипломатической академии в Сеуле Ким Хун Вука. — Вести эти переговоры можно и дальше только ради их ведения, но оружие Штатов здесь не нужно. С другой стороны, в Южной Корее крепнет уверенность в том, что Сеулу нужна своя атомная бомба».