Пхеньян, 6 сентября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. «Путин призвал Пхеньян и Вашингтон смягчить свою риторику. Возможные новые санкции против Северной Кореи он назвал бесполезными и смешными», — пишут на страницах британской The Guardian ее корреспонденты Джастин Маккурри из Токио и Том Филипс из Пекина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению российского лидера, отмечают авторы «предлагаемые ограничения заставят многомиллионный корейский народ страдать, терпеть лишения, но не остановят ядерную программу Кима и не воспрепятствуют доведению ее до логического конца. Ким считает ядерное оружие единственным способом предотвращения угрозы со стороны США, поэтому при любом раскладе доведет начатое дело до конца».

«Путин хорошо знает корейцев, и утверждает, что они ради идеи готовы даже голодать и есть траву на газоне, лишь бы добиться задуманного. Позиция российского президента по этому и всем другим вопросам принципиальна: только мирные переговоры и дипломатические решения, — подчеркивают британские журналисты. — Путин предупредил, что «нарастающая военная истерия не может служить инструментом для решения конфликта. Повышение напряженность — это тупик, бессмыслица, которая может привести к глобальной катастрофе и потере огромного количества человеческих жизней».

«Путин напомнил о судьбе Ирака и его бывшего лидера Саддама Хусейна и заявил, что в Северной Корее тоже хорошо знают эту историю и кто в ней виноват. Именно поэтому там ни на шаг не отступят от своей программы безопасности», — сообщают авторы.

По мнению авторов, единственное государство, заинтересованное в эскалации напряженности на Корейском полуострове — США.

«Никто на самом деле не хочет, чтобы в Южную Корею вернулись стратегические (ядерные) ракеты Вашингтона, — приводится в статье мнение профессора Корейской Национальной дипломатической академии в Сеуле Ким Хун Вука. — Вести эти переговоры можно и дальше только ради их ведения, но оружие Штатов здесь не нужно. С другой стороны, в Южной Корее крепнет уверенность в том, что Сеулу нужна своя атомная бомба».