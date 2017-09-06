Калуга, 6 сентября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник управления экономики и имущественных отношений Алексей Дулишкович приняли участие в открытие 23-й выставки «Дары сада и огорода».

Пресс-служба городской думы Калуги Выставка «Дары сада и огорода» в Калуге

Александр Иванов поздравил участников выставки и пожелал им дальнейших успехов.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на выставке были представлены достижения калужских садоводов и огородников: фрукты, овощи, цветы, соленья и саженцы. Для садоводов был организован мастер-класс «Прививка плодовых деревьев» и консультации по выращиванию овощных культур.

Пресс-служба городской думы Калуги Выставка «Дары сада и огорода» в Калуге

«Я стараюсь ежегодно посещать сельскохозяйственные выставки, проходящие в нашем городе, — рассказал Александр Иванов, — на них можно увидеть уникальные продукты, например фрукты, которые, как считалось, невозможно вырастить в нашем климате. Очень порадовал большой ассортимент овощей, огромное количество самых разнообразных сортов. Хочу от всей души поблагодарить участников выставки, они добились таких высоких результатов благодаря своему упорному труду и энтузиазму. Для большинства из них садоводство это хобби, они занимаются этим для души, а не ради прибыли. Вместе с тем, возможно, следует изменить формат выставки и проводить её как выставку-ярмарку, для того, чтобы калужане могли не только ознакомиться с новыми сортами фруктов и овощей, но и приобрести семена и саженцы».