Москва, 6 сентября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Доклад Экспертного института социальных исследований, опубликованный в среду, 6 сентября, в Москве, появился очень вовремя, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«В последнее время в политологическом сообществе, среди экспертов активно обсуждается предполагаемая связь явки на выборы с их легитимностью, на эту тему идет достаточно широкая дискуссия. И, на мой взгляд, доклад в хорошем смысле «расколдовывает» ряд связок, которые существуют на эту тему в общественном сознании, — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Например, о том, что высокая явка и легитимность совершенно не имеют прямой связи между собой. Обычно мы обсуждаем явку, опираясь на опыт западных стран, и в докладе показана сравнительная динамика электоральной активности по разным регионам России. И нелишне помнить о том, что наша страна — большая и разная, и традиционно уровень явки в различных субъектах совершенно разный. И невозможно оценивать явку на любой избирательной компании в отрыве от электоральной истории региона. Это первый важный момент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе ИЭСИ особое место отведено новеллам российского избирательного законодательства, которые снижают до минимума издержки для избирателя на участие в голосовании, включая издержки на регистрацию и поиск информации о месте, дате и порядке проведения. В частности, отмена открепительных удостоверений даст возможность воспользоваться правом голоса всем, кто работает и учится вдали от дома.

Высокая явка не обязательно является показателем развитой демократии и развитого гражданского общества, считает эксперт.

«В докладе ЭИСИ хорошо отображен опыт западных стран, где участие в голосовании является обязательным, а неучастие ведет за собой какие-то санкции. Как показывают исследования, во всех странах, в которых голосование является обязательным, если бы оно не было обязательным, то явка немедленно упала бы на 10−20 процентов. Потому что в мире есть глобальная тенденция к тому, что называется «политический абсентеизм», когда люди просто меньше хотят ходить на выборы и голосовать. И в общем-то, это нормальная тенденция, никто в этом не виноват. Естественными, ненасильственными вариантами повышения явки является информирование граждан о выборах и снижение издержек избирателя, то, есть, когда избиратель понимает, что ему не нужно «тащиться» на открепительным удостоверением, то он с большей вероятностью придет на выборы», — отметила Анна Федорова.

«Процесс голосования для людей нужно сделать максимально простым, и по минимуму от людей требующим, и, конечно, не за неделю начать их информировать о том, что будут выборы. Это — нормальные, здоровые способы повышения явки, а все остальное — крайне сомнительная история», — подытожила свой комментарий вице-президент Фонда открытой новой демократии.

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