Калининград, 6 сентября, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Создание офшора в Калининградской области — неожиданное предложение федерального центра. Такое мнение сегодня, 6 сентября, корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-руководитель Главного управления экономического развития администрации Калининградской области, кандидат экономических наук Виталий Жданов, комментируя заявление Игоря Шувалова о возможности создания в Калининградской области офшорной зоны.

Turist-v-amerike.ru За основу калининградского офшора предлагается взять безналоговую зону в американском штате Делавер

«Это интересное предложение, — сказал собеседник ИА REGNUM. — Дело в том, что с идеей офшора мы выходили на федеральный центр лет пятнадцать назад, когда пытались сформировать новую редакцию закона «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Но нам тогда эту идею зарубили. Причём сам же Игорь Иванович Шувалов. Это случилось на первом же заседании рабочей группы, которую он как раз и возглавлял».

Отвечая на вопрос о причинах тогдашнего запрета идеи офшора, экономист сказал: «Нашу идею восприняли как слишком явное перетягивание одеяла на себя».

«У нас спросили, вы что, ребята, хотите, чтобы все компании России в Калининград перебрались, а мы бамбук курили?» — с иронией сказал Жданов.

«Предложение Шувалова неожиданно тем, что уже лет восемь идёт борьба с офшорами как на мировом уровне, так и на национальном, — продолжил эксперт. — Власти с офшорными зонами борются, чтобы сделать прозрачными финансовые потоки, наполнить бюджеты, исключить трансфертное ценообразование прочее. И на российском уровне уже принято достаточно решений по сокращению привлекательности операций, в которых используется режим офшоров. Например, когда таможня узнаёт, что бизнес связан с офшорным счётом, то сразу отменяется режим благоприятствования при рассмотрении этой сделки. На данном этапе получается, что Россия одной рукой борется с офшорами, а с другой — создаёт свою, национальную офшорную зону».

По мнению экономиста, ссылка на американский штат Делавэр в деле создания калининградского офшора вполне логична.

«Делавэр — один из самых маленьких штатов, он вдвое меньше, чем Калининградская область, и то, что предлагается сделать у нас — в самой маленькой области в России — и на острове Русском — также небольшой, ограниченной территории, это, конечно же, прямые аналоги с офшором штата Делавэр, — сказал Жданов. — Но, на мой взгляд, это вовсе не говорит о том, что будет скопировано законодательство штата. Офшор офшором, но конкретная реализация, очевидно, будет привязана к российским реалиям, ко всему бэкграунду, что на эту тему уже сделано в России».

Таким образом, Виталий Жданой предполагает, что в Калининграде будет создан, скорее, оншор.

«Оншор — это зона с пониженным налогообложением. Вот такая зона, возможно, и имелась в виду Шуваловым», — считает калининградский экономист.

«В принципе, идея заслуживает внимания, но при нормальной проработке. Российских пользователей льготного режима, думаю, нам особо не выдадут, но иностранных — с учётом будущего хорошего авиационного и морского сообщения и облегчённого визового режима — помогут привлечь, и Калининградской области от этого точно хуже не станет», — подытожил экс-глава Главного управления экономического развития администрации Калининградской области.

ИА REGNUM дополняет, что сегодня первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на Владивостокской экономическом форуме, сказал, что «сейчас есть инициатива создать не офшорную зону в таком, знаете, смысле сокрытия информации, а в таком, как это действует, например, в Соединённых Штатах Америки — в Делавэре».

«Создать такие же зоны, например, в Калининграде и на острове Русский со специальным регулированием и дать возможность и российским, и иностранным инвесторам пользоваться этим инструментарием», — предложил вице-премьер.