Калининград, 6 сентября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Командование ВВС НАТО подняло в небо бельгийские истребители F-16 на перехват над международными водами Балтики трех российских самолетов, сообщает 5 сентября пресс-служба командования воздушных сил НАТО.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

Радары альянса во второй половине дня 5 сентября обнаружили в небе над международными водами Балтийского моря два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ил-76, летевшие на север из Калининградской области.

Воздушное командование НАТО назвало данное происшествие «инцидентом» и заявило, что российские самолеты не передавали опознавательных сигналов и не выходили на связь с гражданскими диспетчерами. По данным командования, после встречи с истребителями НАТО российские самолеты вернулись в Калиниградскую область.

Напомним, по данным Минобороны РФ, за последний год истребители ВКС России порядка 120 раз сопровождали американские самолеты-разведчики, летавшие вдоль российских границ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Польши и стран Прибалтики находятся не менее девяти тысяч военнослужащих НАТО, свыше 500 единиц военной техники, 18 летательных аппаратов различного типа, а также ракетные комплексы ПВО «Пэтриот».