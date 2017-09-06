Москва, 6 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова опубликовала видеозапись обысков американскими спецслужбами генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско. Видеозапись она распространила через свою страницу в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосуд

«Помню, кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова «беспредел». Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские «мистеры Смиты» в генеральном консульстве России в Сан-Франциско», — написала Захарова.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обследуют крышу здания генконсульства, вскрывают помещения, ломают полы и мебель.

Напомним, 2 сентября в зданиях генконсульства РФ в Сан-Франциско и торговых представительствах в Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски. При этом российская сторона указывает, что обыски проходят с нарушением всех норм международного права.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поручил Министерству иностранных дел России обратиться в американский суд с требованием опротестовать действия американских исполнительных властей.

Представитель Госдепа после обысков заявил, что мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов и не противоречили закону.