Нейпьидо, 6 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Народ рохинджа неожиданно оказался в центре мировой политики, но его проблеме уже много лет, хотя она почему-то не попадала в фокус внимания мировых СМИ. Уже ясно, что за таким вниманием стоят интересы США, которые пытаются дестабилизировать Мьянму, чтобы торпедировать экономическую и политическую экспансию Китая в этой стране. Мьянма нужна Китаю в качестве короткого выхода в Индийский океан. Конфликт вокруг рохинджа нужен США, чтобы сохранить монополию Сингапура на выход из Тихого океана в Индийский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Аналитический центр OSTKRAFT вновь актуализировал своё исследование о судьбе и положении народа рохинджа в Мьянме. Речь идет, вероятно, о самой большой трагедии региона за последние несколько десятилетий. Существует консенсус относительно того, что немедленного решения кризиса нет. Контрпродуктивными являются как попытки давления на Мьянму с целью признать ее полную и всеобъемлющую ответственность за судьбу бенгальцев-рохинджа, так и найти какие-то страны, где эти беженцы смогли бы в массовом порядке и в течение короткого времени найти второй дом. Видимо, речь может идти о поиске некоего компромисса — о комплексном решении проблемы с участием как Мьянмы и других стран региона, так и стран Запада. Именно этого участия Запада и добиваются США, чтобы вытеснить из Мьянмы Китай.