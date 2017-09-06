Минск, 6 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Донецк и Луганск поддержали российскую концепцию ввода контингента ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил журналистам полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

СВ ДНР Донецкий аэропорт

На заседании обсуждался вопрос возможного ввода контингента ООН, поддерживающего и обеспечивающего безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Российская делегация подтвердила свою позицию в том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения. При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжёлые вооружения», — указал Грызлов.

По его словам, важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по «формуле Штайнмайера».

«Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН», — сообщил Грызлов.

Президент РФ Владимир Путин накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.