Полиция Швеции арестовала подозреваемого в подготовке теракта
Стокгольм, 6 сентября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Швеции арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта, говорится в заявлении прокуратуры Швеции, 6 сентября сообщает Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Подозреваемый был арестован 5 сентября 2017 года, завила представитель прокуратуры Эвамари Хаггквист.
В прокуратуре Швеции отказались предоставить более подобную информацию о прошедшем задержании, поскольку это может повредить следствию.
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Суд должен принять решение до 8 сентября, после чего задержанный либо останется под стражей, либо будет выпущен на свободу.