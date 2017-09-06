Стокгольм, 6 сентября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Швеции арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта, говорится в заявлении прокуратуры Швеции, 6 сентября сообщает Associated Press.

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Подозреваемый был арестован 5 сентября 2017 года, завила представитель прокуратуры Эвамари Хаггквист.

В прокуратуре Швеции отказались предоставить более подобную информацию о прошедшем задержании, поскольку это может повредить следствию.

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Суд должен принять решение до 8 сентября, после чего задержанный либо останется под стражей, либо будет выпущен на свободу.