Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ решило использовать опыт с очередями в петербургском метро при досмотре пассажиров, чтобы улучшить ситуацию для всех городов, где есть подземка. Об этом говорится в официальном ответе Минтранса на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспектора по безопасности петербургского метро

В Минтрансе созвали межведомственное совещание после того, как петербургский депутат пожаловался туда на странные досмотровые порядки в городском метрополитене, приводящие к столпотворениям пассажиров. На совещании присутствовали сотрудники ФСБ и Росжелнадзора.

В итоге Центр специальной техники ФСБ и ГУП «Петербургский метрополитен» вместе проверят эффективность досмотра в вестибюлях городской подземки. Затем, как следует из официального ответа Минтранса, чиновники и силовики еще раз посовещаются со всеми метрополитенами России.

Предполагается, что результатом всей этой работы могут стать новые подходы к организации и проведению досмотра в метро с учетом специфики каждого метрополитена.

«Таким образом, принимаемые меры позволят нормализовать сложившуюся ситуацию на объектах метрополитена Санкт-Петербурга, а полученный в результате этого опыт будет распространен на все метрополитены России», — пишет заместитель министра транспорта Николай Захряпин. «Пользуясь случаем», он даже поблагодарил депутата Вишневского за активную гражданскую позицию.

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Напомним, после апрельского теракта в петербургском метро, унесшего жизни 16 человек, Ространснадзор обнаружил нарушения требований транспортной безопасности в Северной столице, и выставил ГУП «Петербургский метрополитен» штрафов на 800 тыс. рублей, обвинил сотрудников подземки в непрофессионализме, а также потребовал установить больше рамок металлодетекторов.

В свою очередь, руководство метрополитена раскритиковало решение Ространснадзора, а наложенные штрафы оспаривает в суде. Кроме того, ГУП решил «поэкспериментировать»: с 23 июля горожан тотально досматривали на нескольких станциях метро, что приводило к гигантским очередям на входе. На проблему обратил внимание даже министр транспорта России Максим Соколов и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

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Петербургский метрополитен обратился в Ленинский районный суд, чтобы оспорить все 16 постановлений Ространснадзора об административных нарушениях. Первая жалоба касалась недовольства надзорного ведомства безопасностью на станциях «Адмиралтейская», «Площадь Александра Невского» и «Елизаровская». Тогда районный суд признал правоту контролирующего ведомства, но метрополитен выиграл апелляцию в Горсуде.

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Напомним, днём 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Санкт-Петербургского метрополитена произошёл взрыв. По данным следствия, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе сам террорист.