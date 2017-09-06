Вашингтон, 6 сентября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Универсальный десантный корабль USS Wasp ВМС США станет в ВМС США первым боевым кораблем с палубной эскадрильей истребителей пятого поколения F-35B, сообщает пресс-служба ВМФ США.

U.S. Navy photo by Mass Communication Seaman Natasha R. Chalk Вертикальная посадка F-35B

В августе 2017 года на однотипном десантном корабле USS Essex прошли морские испытания истребителей F-35B.

Сообщается, что в данный момент универсальный десантный корабль USS Wasp вышел из военно-морской базы Норфолк и взял курс на базу Сасебо в Японии чтобы заменить в составе 7-го флота США его флагманский корабль USS Bonhomme Richard.

Напомним, истребители пятого поколения F-35 модификации B обладают возможностями укороченного взлета и вертикальной посадки, что позволяет включать эти самолеты в состав авиакрыла относительно небольших универсальных десантных кораблей.

Корабли типа USS Wasp предназначены для переброски морем и высадки на побережье любого типа экспедиционного батальона морской пехоты из 1900 человек и оказания ему авиаподдержки самолётами вертикального взлёта.