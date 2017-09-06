Бонн, Германия, 6 сентября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). Соответствующий вердикт вынесен на заседании Исполнительного комитета МПК, которое состоялось 6 сентября в Абу-Даби.

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Таким образом, участие российских спортсменов в зимней Паралимпиде-2018 в Пхёнчхане остаётся под вопросом.

Как заявил глава международной организации Филипп Крейвен, паралимпийцам из России будет предоставлена возможность участвовать в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом. Впоследствии, если ПКР выполнит все критерии и её членство в МПК будет восстановлено, квалифицировавшиеся атлеты смогут представлять на Паралимпиаде Россию.

В свою очередь руководитель рабочей группы МПК Энди Паркинсон выступил с призывом к российской стороне «должным образом отреагировать» на выводы доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России якобы существовала государственная система поддержки допинга.

По его словам, уполномоченные органы РФ должны «либо признать результаты расследования и устранить имеющиеся проблемы, либо обстоятельно опровергнуть эти выводы».

Напомним, ранее российские паралимпийцы были отстранены от участия в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые прошли в августе 2016 года. Тогда же было объявлено о лишении ПКР членства в МПК.

Паралимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане будут проходить с 9 по 18 марта 2018 года.