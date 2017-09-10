Ватикан, 10 сентября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Какие темы поднимает сейчас мировая католическая пресса, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Жесткую оценку состояния нынешней американской демократии дает National Catholic Reporter (США). Проигранная война, начатая США после нападения на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, никак не может закончиться. Заявлявшаяся цель — победа над талибами — не может быть достигнута даже в ходе военной оккупации. Уроки Вьетнама оказались забыты. США продолжают проигрывать военные кампании. Даже уничтожая политическое руководство стран, «враждебных демократии», Вашингтон не может достичь заявленных целей.

Ирак и Афганистан показали это со всей ясностью. Американский генералитет желает продолжения войн и не обращает внимание на тот вред, который бесконечные конфликты приносят американской демократии.

Ведущиеся США на Ближнем Востоке военные действия чреваты ссорой с еще одним политическим субъектом, который воспринимал американцев как союзников. Отказ России и США поддержать курдские проекты создания автономий упоминает Agenzia Fides (Ватикан). Учитывая, что США оказывали курдским ополченцам максимальную поддержку в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторым курдским политическим объединениям стало казаться, что такая же поддержка будет обеспечена им Штатами в деле создания курдского государства на территориях Сирии и Ирака.

Подробнее об этой и других темах, которые обсуждают католические СМИ в различных странах, читайте в статье: Католики США возмущены: американскую демократию захватили военные!

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