Калуга, 6 сентября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. 5 сентября в ходе встречи с депутатами городской думы Калуги депутат Государственной думы РФ от Калужской области Александр Авдеев рассказал о законотворческой работе в парламенте страны.

Пресс-служба правительства Калужской области На встрече с депутатами городской думы Калуги

«Работа по формированию федерального законодательства — очень сложный и длительный процесс, — подчеркнул Александр Авдеев, — много времени занимает процесс согласования с правительством, федеральными министерствами и ведомствами. Значительный процент законодательных инициатив, направленных муниципалитетами или регионами, отклоняется Государственной думой. Очень часто это вызвано недостаточной юридической проработкой предложенных поправок и законопроектов. Необходимо чётко и качественно формулировать законодательные инициативы, тогда их можно будет провести через Федеральное собрание».

«Применение норм федерального законодательства на местном уровне нередко вызывает серьёзные трудности, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — различные правовые нормы порой вступают в противоречия, возникают юридические коллизии. Для депутатов представительных органов местного самоуправления очень важно донести свою точку зрения до коллег в Федеральном собрании».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты озвучили ряд проблемных вопросов, требующих решения на федеральном уровне. Так, Сергей Чаплин выступил с предложением внести поправки в 44-й ФЗ «О контрактной системе в сфере госзакупок» и уровнять ответственность поставщика и заказчика. Марина Ставиская также предложила внести изменения в 44-й ФЗ: «В сфере школьного питания и поставки продуктов в дошкольные учреждения, низкая цена не может быть решающим критерием для отбора поставщика».

Депутат Госдумы Александр Авдеев поддержал предложение, но, вместе с тем отметил, что зачастую проблемы в сфере закупок вызваны не несовершенством законодательства, а нехваткой бюджетных средств в регионах и муниципальных образованиях.

Сергей Зеленов поднял вопрос о низкой заработной плате и значительной загруженности учителей начальных классов, а Яков Казацкий предложил рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за парковку на зелёных зонах.

Кроме того глава городского самоуправления Александр Иванов передал Александру Авдееву подготовленный депутатами и юридической службой городской думы перечень проблемных вопросов местного законодательства. Среди них — вопросы постановки на кадастровой учёт земельных участков многоквартирных домов и предложения по изменению срока уплаты имущественных налогов с 1 декабря на 1 октября.

«Встреча была очень плодотворной, мы обсудили широкий круг вопросов и наметили направления дальнейшей совместной работы», — подвёл итоги заседания Александр Иванов.