Москва, 6 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Памятная доска княжескому роду Черкасских, внесших большой вклад в становление Государства Российского, открыта вчера, 5 сентября, в Москве, в Знаменском храме Новоспасского монастыря. Это мероприятие было приурочено к 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.

Patriarchia.ru Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию открытия памятной доски в Новоспасском монастыре по случаю 460-летия вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав России

Надпись на мемориальной доске гласит:

«Здесь, в Знаменском храме Новоспасского монастыря, покоится княжеский род Черкасских. Князья Черкасские (Темрюковичи, Камбулатовичи, Сунчалеевичи, Бековичи) происхождением из черкесов Кабарды. С 1561 года несли службу у Великого Государя в стольном граде Москве, после женитьбы царя Ивана IV на Марии Темрюковне. Среди сих верных сынов Отечества были генералиссимус и великий канцлер, губернаторы и командующие армиями, 12 почтенных мужей боярской думы. Служа в разном чине, Черкасские внесли большой вклад в становление и укрепление государства Российского. В память о великих предках и в год 460-летия единения народов Кабардино-Балкарии и России установлена сия доска от благодарных потомков».

В церемонии открытия принимали участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, представители органов власти, духовенства.

Patriarchia.ru Церемония открытия памятной доски в Новоспасском монастыре по случаю 460-летия вхождения народов Кабардино-Балкарии в состав России

Глава Кабардино-Балкарии в торжественной речи на церемонии открытия мемориальной доски подчеркнул, что 460 лет, которые прошли с того дня, как адыги вошли в состав России, подтвердили правильность принятого ими решения.

«Мы, потомки захороненных здесь выдающихся адыгов, сохраняя верность сделанному ими единственно правильному историческому выбору, будем и впредь крепить это единство», — пообещал Юрий Коков.

В ходе церемонии Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение. Отметив, что многовековая совместная жизнь народов Кавказа и России имеет прочный фундамент, он подчеркнул:

«Несмотря на то, что большинство кабардинцев и балкарцев — мусульмане, а русские — православные, мы разделяем общую систему ценностей, нравственных принципов и понятий, и это сближает наши народы так, как ничто другое».

Напомним, 10 лет назад широко отмечалось 450-летие вхождения народов Кавказа в состав России. В Москве прошли совместные дни культуры Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея. В Кабардино-Балкарии была открыта мемориальная арка на въезде в Нальчик. Жители и гости республики стали участниками театрализованного представления «Навеки с Россией». На ипподроме Нальчика состоялись скачки и культурно-спортивный праздник «Золотая подкова». Все три дня, в которые проходили торжества, завершались праздничным салютом.