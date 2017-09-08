Екатеринбург, 8 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Помпезно открывшаяся мультимедийная выставка «Россия — моя история» почти сразу же ознаменовалась оглашением исторического фейка устами епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова). «Процитировав» основателя Советского государства Владимира Ленина, владыка Тихон приписал ему высказывание «А на Россию мне наплевать».

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Традиция приписывания пришедшим в октябре 1917 года к власти большевикам тех или иных человеконенавистнических высказываний и действий тянется еще со времен черносотенной пропаганды столетней давности. Даже приписывание такой одиозной фигуре, как Лев Троцкий, фразы о России как «вязанке хвороста», которую нужно бросить «в пожар мировой революции», совершенно беспочвенно.

Попытка выставить большевиков исключительными антигосударственниками и разрушителями сыграла злую шутку с европейскими фашистами, которые были уверены в том, что весь русский народ ненавидит большевиков и «жаждет освобождения». Теперь, спустя сто лет после революции, стоит, наконец, объективно и спокойно разобраться в реальных достижениях и ошибках советского периода, не занимаясь повторением лжи и пропаганды.

Читайте подробности в статье: Говорил ли Ленин «А на Россию мне плевать»?

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