Керчь, Крым, 6 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Большой десантный корабль Черноморского флота Российской Федерации «Азов» впервые прошел под аркой железнодорожной части Крымского моста, который в скором времени соединит Крым с Краснодарским краем. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

George Chernilevsky Большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота

Сообщается, что Большой десантный корабль «Азов» ВМФ России направился в одноименный город Азов, расположенный в устье реки Дон, для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города.

В период стоянки корабля «Азов» в Азове он будет открыт для посещения жителям и гостям города-юбиляра.

Напомним, установка арки железнодорожной части Крымского моста была произведена с 27 по 29 августа. Эта массивная стальная конструкция весом более 6 тысяч тонн была перевезена со строительной базы на берегу Крыма с помощью понтонов и установлена на фарватерные опоры с помощью сложной системы кранов.

На данный момент под аркой прошли уже более 550 судов, которые следуют транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.

Строителям придется повторить всю процедуру транспортировки и установки, чтобы водрузить на своё место вторую арку — на этот раз автомобильной части Крымского моста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти после воссоединения Крыма с Россией практически сразу приняли решение возводить мост, который соединит Крым с Краснодарским краем. Вскоре агрессивные действия Украины подтвердили правоту такого решения. Украинские радикальные элементы устроили блокаду полуострова — туда перестала поступать электроэнергия с территории Украины, а также прекратились поставки продовольственных товаров.

Единственной линией снабжения Крыма стала Керченская паромная переправа, пропускная способность которой ограничена по естественным причинам. Также в рекордные сроки был возведён энергетический мост, по которому осуществляется переток электроэнергии из Краснодарского края в Крым.