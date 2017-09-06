Ярославль, 6 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня в Ярославле подведены итоги конкурса на пост руководителя аппарата Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В областной Думе определились с руководителем аппарата

По итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы руководителя аппарата Ярославской областной Думы победителем признана Татьяна Архипкина.

В апреле этого года она покинула пост директора департамента государственного заказа Ярославской области.

Напомним, в конкурсе участвовали 24 человека. Среди них не только ярославцы, но и жители Москвы, Подмосковья и других регионов. В состав конкурсной комиссии входят чиновники правительства региона, приглашенные эксперты. К кандидатам предъявляются довольно жесткие требования. Они должны иметь определенный стаж работы, государственной службы, знать региональное и федеральное законодательство и так далее.

Должность руководителя аппарата заксобрания была введена в этом году, после чего был объявлен конкурс на это место.