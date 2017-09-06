Аппарат Ярославской областной Думы возглавит Татьяна Архипкина
Ярославль, 6 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня в Ярославле подведены итоги конкурса на пост руководителя аппарата Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы руководителя аппарата Ярославской областной Думы победителем признана Татьяна Архипкина.
В апреле этого года она покинула пост директора департамента государственного заказа Ярославской области.
Напомним, в конкурсе участвовали 24 человека. Среди них не только ярославцы, но и жители Москвы, Подмосковья и других регионов. В состав конкурсной комиссии входят чиновники правительства региона, приглашенные эксперты. К кандидатам предъявляются довольно жесткие требования. Они должны иметь определенный стаж работы, государственной службы, знать региональное и федеральное законодательство и так далее.
Должность руководителя аппарата заксобрания была введена в этом году, после чего был объявлен конкурс на это место.