Менло-Парк, США, 6 сентября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Для крупных корпоративных пользователей приложение WhatsApp станет платным, сказал главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема 5 сентября, пишет газета в Wall Street Journal.

Мессенжер Whatsapp

В компании обещают взамен монетизации приложения улучшить его инструментарий для корпоративных клиентов. Для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для частных лиц WhatsApp останется бесплатным.

Новые инструменты в платной версии приложения позволят крупным компаниям делать полезные уведомления, такие как время авиаперелета или доставки груза.

Мэтт Идема добавил, что детали монетизации приложения пока не известны. Однако WSJ предполагает, что WhatsApp будет давать доступ к платному приложению для нескольких представителей крупных компаний, которые занимаются отправкой сообщений. Плата также может взиматься за использование чат-ботов или денежных переводов.

WSJ предполагает, что монетизация приложения будет происходить за счет размещения рекламы. Когда Facebook приобрел WhatsApp за $19 млрд в 2014 году, в компании заявили, что не будут размещать рекламу в WhatsApp. Facebook также отменил годовую абонентскую плату в $1, оставив несколько вариантов монетизации, помимо взимания платы за дополнительный инструментарий. Внедрение рекламы в Facebook Messenger может указывать на то, что WhatsApp тоже будет распространять рекламу.

Сегодня WhatsApp ежемесячно пользуются более 1,3 миллиарда людей. Эти огромные масштабы открывают для компании большие возможности при внедрении в приложение рекламы.